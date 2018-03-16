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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Услуга отправки малых грузов появится на 111 вокзалах ОАО «РЖД»

16 марта 2018 09:38
125
Услуга отправки малых грузов появится на 111 вокзалах ОАО «РЖД»
Самарский вокзал входит в список.

До конца марта 2018 года на 111 крупнейших вокзалах ОАО «РЖД» начнёт функционировать услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе «от вокзала к вокзалу». Вес посылки не должен превышать 30 кг, а сумма трёх измерений – не более 180 см. Стоимость отправки малого груза будет рассчитываться исходя из веса посылки и конкретного вокзала и составит от 350 рублей.

Информация о местонахождении пунктов приема-выдачи грузобагажа будет размещена на специальных указателях, информационных стойках, плакатах и объявляться по громкоговорящей связи, пишет КбшЖД.
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