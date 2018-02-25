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Ульяновским таксистам пригрозили конфискацией машин за поездки в села под Сызранью

25 февраля 2018 12:44
295
Ульяновским таксистам пригрозили конфискацией машин за поездки в села под Сызранью
Речь идет о нелегальных перевозчиках, которые рискуют остаться без автомобилей по итогам негласной проверки.

На территории Новоспасского района в ближайшее время пройдет негласная проверка деятельности организаций и частных лиц, осуществляющих пассажирские перевозки. Как сообщает «Новоспасский портал», проверке будут подвергнуты перевозчики, оказывающие услуги по перевозке пассажиров легковым автотранспортом.

Основной целью проверки является выявление нелегальных перевозчиков и привлечение их к ответственности, вплоть до конфискации транспортного средства. Издание уточняет, что проверка также пройдет в Кузоватовском, Николаевском, Старокулаткинском и Павловском районах.

По итогам проверки также будет дана правовая оценка деятельности правоохранительных и надзорных органов, а также деятельности регионального Минтранса по пресечению нелегальных перевозок в проверяемых районах области, пишет КТВ-Луч.
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