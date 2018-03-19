Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области ограбили пенсионерку-сотрудницу службы связи на 69 тысяч рублей Преступники были в черных масках.
В Самарской области ограбили пенсионерку-сотрудницу службы связи на 69 тысяч рублей
Самарский стрелок отличился на чемпионате мира среди студентов
Самарский стрелок отличился на чемпионате мира среди студентов
Из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Самаре
Из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Самаре
Ветка скоростного трамвая до стадиона «Самара Арена» получит электроснабжение от сетей «Самарских РС»
Ветка скоростного трамвая до стадиона «Самара Арена» получит электроснабжение от сетей «Самарских РС»
В течение 2017 года в России увеличились средние заработные платы
В течение 2017 года в России увеличились средние заработные платы
Брошенных на автостоянке в Самаре медведей хотят забрать в Крым
Брошенных на автостоянке в Самаре медведей хотят забрать в Крым
На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре - 56 098 рублей
На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре - 56 098 рублей
Улицу Авроры в Самаре достроят до Ново-Садовой
Улицу Авроры в Самаре достроят до Ново-Садовой
сегодня  Понедельник, 19 марта, 12:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/03:
USD 57.49
0.47
EUR 70.81
0.29
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Улицу Авроры в Самаре достроят до Ново-Садовой

19 марта 2018 11:22
65
Улицу Авроры в Самаре достроят до Ново-Садовой
В 2018 году начнется подготовка проекта планировки территории.

В Самаре появится новая дорога-поперечник - улицу Авроры продлят до улицы Ново-Садовой.

О его необходимости ("Поперечник, безусловно, нужен") заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По сообщению минтранса, в 2018 году начнется подготовка проекта планировки территории.

"Зарезервируем коридор для последующей подготовки проекта строительства данного поперечника", - отметили сотрудники министерства в официальном твиттере, пишет Самру.ру.

В комментариях к этому сообщению уже указывается, что дорога получится "золотой" - "Овраг и жилые участки там", написал один из жителей города. Другой самарец высказал озабоченность тем, что рядом расположен Ботанический сад, которому достанутся "шум и пыль".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 марта 2018  11:39
В течение 2017 года в России увеличились средние заработные платы
В течение 2017 года в России увеличились средние заработные платы
Они выросли на 2,4 тысячи рублей или на 7%. Экономика региона
52
16 марта 2018  09:44
В Самарской области подорожали яйца, картофель и овощи Вместе с тем подешевели крупа гречневая, свинина, говядина.
В Самарской области подорожали яйца, картофель и овощи
Вместе с тем подешевели крупа гречневая, свинина, говядина. Экономика региона
427
15 марта 2018  18:36
Зарплата самарцев выросла на 15%
Зарплата самарцев выросла на 15%
 Февраль для жителей Самары закончился хорошо — работники дождались увеличенных заработных плат благодаря реализации «майских» указов. Экономика региона
373
Весь список
Финансы и Банки
15 марта 2018  13:35
Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» проведут в Москве благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца» Всего марафон пройдет в 54 городах России.
Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» проведут в Москве благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца»
Всего марафон пройдет в 54 городах России. Финансы и Банки
391
14 марта 2018  14:30
Учредитель Xomeric — фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.
Кипрская Xomeric cтала крупнейшим акционером Burger King в России, выкупив почти 17% акций у ВТБ
Учредитель Xomeric — фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.  Финансы и Банки
199
13 марта 2018  14:01
Аналитики: 60 банков в 2018 году лишатся лицензий В зоне риска — банки, не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации.
Аналитики: 60 банков в 2018 году лишатся лицензий
В зоне риска — банки, не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации. Финансы и Банки
1891
Весь список
Строительство
19 марта 2018  11:29
На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре - 56 098 рублей
На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре - 56 098 рублей
Наиболее активным в феврале 2018 года был рынок в Жигулевске. Строительство
56
15 марта 2018  09:54
В Самаре стартовало рассмотрение дела о разрушенном фонтане у площади Славы Его требуют привести в прежний вид.
В Самаре стартовало рассмотрение дела о разрушенном фонтане у площади Славы
Его требуют привести в прежний вид. Строительство
757
14 марта 2018  11:26
Самарский бар «На дне» строили без разрешения Культовому бару простили отсутствие документации
Самарский бар «На дне» строили без разрешения
Культовому бару простили отсутствие документации. Строительство
275
Весь список

Новости

Строительство загородного дома из бруса
16.03.2018
Строительство загородного дома из бруса
 Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно будет ездить на...
Особенности использования клеевых точек
02.03.2018
Особенности использования клеевых точек
 Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
Дом из бруса. Основные плюсы и минусы
28.02.2018
Дом из бруса. Основные плюсы и минусы
 Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1345
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1260
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2294
Весь список
Бизнес
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
228
1 февраля 2018  15:06
Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
 Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
264
25 января 2018  23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.
Bloomberg узнал о расставании Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.   Бизнес
876
Весь список


Новости компаний
19 марта 2018  09:54
Часть работников «Электрощит-ТМ-Самара» в марте отправили в вынужденный отпуск Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности.
Часть работников «Электрощит-ТМ-Самара» в марте отправили в вынужденный отпуск
Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности. Новости компаний
151
15 марта 2018  10:46
Самарские специалисты отработали оперативные действия по ликвидации аварии на газопроводе С поставленной задачей специалисты компании справились.
Самарские специалисты отработали оперативные действия по ликвидации аварии на газопроводе
С поставленной задачей специалисты компании справились. Новости компаний
326
15 марта 2018  10:32
АВТОВАЗ выпустит кроссовер, похожий на «Ниву» Прежней модели уже 40 лет.
АВТОВАЗ выпустит кроссовер, похожий на «Ниву»
Прежней модели уже 40 лет. Новости компаний
398
14 марта 2018  11:08
Самарский «Авиакор» заключил мировое соглашение с «Туполевым» Конфликт возник из-за поставки продукции для военных самолетов Ту – 95 МС.
Самарский «Авиакор» заключил мировое соглашение с «Туполевым»
Конфликт возник из-за поставки продукции для военных самолетов Ту – 95 МС. Новости компаний
343
Весь список
IT и Коммуникации
24 января 2018  16:42
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
 Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт  Puslapiu kurimas .  IT и Коммуникации
267
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
372
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
417
Весь список
Транспорт
19 марта 2018  12:02
Ветка скоростного трамвая до стадиона «Самара Арена» получит электроснабжение от сетей «Самарских РС»
Ветка скоростного трамвая до стадиона «Самара Арена» получит электроснабжение от сетей «Самарских РС»
В настоящее время ведется проверка кабельных линий и оборудования на энергообъектах. Транспорт
37
19 марта 2018  11:22
Улицу Авроры в Самаре достроят до Ново-Садовой
Улицу Авроры в Самаре достроят до Ново-Садовой
В 2018 году начнется подготовка проекта планировки территории. Транспорт
65
19 марта 2018  10:29
В Самаре из-за обрыва провода стояли трамваи Инцидент произошел в районе ТЦ Апельсин.
В Самаре из-за обрыва провода стояли трамваи
Инцидент произошел в районе ТЦ Апельсин. Транспорт
251
18 марта 2018  11:03
В России с 18 марта водителей обязали носить светоотражающие жилеты
В России с 18 марта водителей обязали носить светоотражающие жилеты
Они должны надевать ее в случае выхода из автомобиля на трассе за городом. Транспорт
344
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1032
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
727
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
673
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1407
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
860
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
945
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1553
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
872
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4118
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2344
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2801
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2688
Весь список

Мероприятия
21 марта в Самаре состоится праздник «Здравствуй, Навруз!»
В Самаре проведут большие дизайн-выходные
Полицейские Ставропольского района организовали для детей школы-интерната традиционную благотворительную акцию
Весь список
Популярное
за сегодня

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

658

На площади Куйбышева самарцы отметили годовщину воссоединения России и Крыма

436

В Новокуйбышевске избиратель съел бюллетень на участке

332
за неделю

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

3485

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2586

СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

2454
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда