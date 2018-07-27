Трамвайную ветку от «Самара Арены» до микрорайона Крутые Ключи начнут строить не раньше 2021 года
27 июля 2018 11:16
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— По предварительным оценкам, стоимость проектирования и строительства трамвайной ветки может составить от 3,7 до 4 миллиардов рублей, — пояснили в городской администрации. — Однако в ближайшие три года денег на ее продление из бюджета Самары выделять не будут.
Также в мэрии города рассказали, что на реализацию этого проекта может уйти от 4,5 до 5 лет. За это время строителям предстоит проложить около 7 км путей.
— Точные данные можно будет получить после проведения предпроектных работ, выбора оптимальной трассы для трамвайной линии. Необходимо выяснить, какие здания надо снести и какой объем инженерных коммуникаций предстоит переложить, — добавили в горадминистрации.
Информация о возможном продлении появилась в начале июня 2017 года. В настоящее время в мэрии разрабатывают комплексную схему движения. Она предусматривает организацию перевозок всеми видами транспорта, в том числе и продление трамвайной линии. Ее хотят утвердить до конца года. Это позволит привлечь финансирование из федерального бюджета на строительство и дорог, и трамвайных линий.
Сейчас же трамвайная линия проходит по Московскому шоссе от Ташкентской до «Самара Арены». Городские власти планируют использовать ее и после ЧМ-2018. В дни домашних матчей «Крыльев Советов» в РФПЛ для болельщиков пустят трамваи по маршрутам S5 («Ж/д вокзал» — «Стадион»), и S5k («Барбошина поляна» — «Стадион»). Они начнут ходить за 4 часа до начала матча.
На разворотном кольце у «Самара Арены» после ЧМ-2018 планируют сделать транспортно-пересадочный узел, чтобы, в частности, жители Красноглинского района приезжали туда на автобусе, а уже затем пересаживались на трамваи, идущие в центр города, пишет 63.ру.
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