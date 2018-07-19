Трамвай-шаттл планируют и дальше пускать до стадиона «Самара Арена»
19 июля 2018 13:31
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Власти Самары рассматривают новые варианты использования трамвайной ветки до стадиона, построенного к ЧМ-2018. Пока вопросы организации транспортно-пересадочного узла в районе «Самара Арены» и движения общественного транспорта до стадиона еще «находятся в стадии рассмотрения», сообщили «Самарскому обозрению»-ОНЛАЙН в городском департаменте транспорта.
В одном из вариантов движение скоростного трамвая S5 будут возобновлять в дни матчей на «Самара Арене», но его маршрут может стать иным. «В частности, предполагается, что от стадиона до железнодорожного вокзала будет ходить трамвайный маршрут S5 в дни проведения матчей, в обычном режиме, со всеми остановками, и (или) сокращенный маршрут от стадиона до остановки «Барбошина поляна», — пояснили в мэрии.
Сокращение маршрута S5 выглядит логично, учитывая, что в дни мундиаля требовалось доставить на стадион тысячи болельщиков, прибывавшие в Самару поездами из других регионов и стран. Теперь такого наплыва ожидать не стоит. Основной контингент болельщиков, скорее всего, составят жители города и региона.
Сокращенный маршрут от Барбошиной поляны потребует меньших жертв и от жителей города, которым в дни матчей ЧМ пришлось искать альтернативные виды передвижения или вовсе отказываться от поездок. Ведь из-за трамвая S5 было скорректировано движение большинства постоянных трамвайных маршрутов: схема движения нескольких изменена либо вовсе отменена.
К тому же такая организация движения, как в дни матчей ЧМ-2018, потребовала вывода значительного количества подвижного состава на рельсы: в дептрансе уточнили, что на маршруте S5 работало 87 поездов, которые двигались с интервалом движения 1-2 минуты. При сокращенном варианте вагонов должно потребоваться меньше.
В мэрии добавляют, что планируют в дни матчей возобновить движение и автобусных маршрутов S2k «ТЦ «МЕГА» — Стадион» и S3 «ТЦ «Амбар» — Стадион».
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