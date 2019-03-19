Трамваи № 22 и 24 пойдут до «Самара Арены» до конца года
19 марта 2019 12:43
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Проект правого поворота с улицы Ташкентской на Московское шоссе в ближайшее время отправят на экспертизу. После этого специалисты приступят к установке стрелки, которая позволит дотянуть трамвайные маршруты № 22 и 24 до стадиона «Самара Арены». Об этом во вторник, 19 марта, на заседании профильного комитета губдумы сообщил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
— В этом году перед нами стоит глобальная задача завести трамвайные пути на стадион. Это сформирует дополнительный пересадочный узел, откуда мы сможем забирать людей. Пока до «Самара Арены» можно доехать на трамвайном маршруте № 7, но этот маршрут идет низом, не заезжая на территорию стадиона. А новый поворот позволит это сделать, — рассказал Сергей Маркин.
Строительство правого поворота позволит дотянуть до стадиона не только трамвайные маршруты № 22 («15-й микрорайон» — «Красноармейская») и № 24 («Завод имени Тарасова» — «Костромской переулок»), но и № 21 («Проспект Кирова» — «Физкультурная»), № 24к («15-й микрорайон» — «Костромской переулок») и № 25 («Проспект Кирова» — «Безымянская ТЭЦ»). Компанию, которая спроектирует новый поворот для трамваев, уже выбрали. Сумма контракта составила 3 770 000 рублей. Работы обещают выполнить в течение 9 месяцев.
Трамвайную линию на Московском шоссе построили специально к чемпионату мира по футболу, чтобы доставлять болельщиков до стадиона «Самара Арена». Для этого организовали специальный маршрут S5. Во время мундиаля он курсировал из центра города до спортивного объекта.
Проезд на маршруте был для фанатов бесплатным. Сейчас эти трамваи курсируют только в дни матчей «Крыльев Советов». В ежедневном режиме до стадиона ездит маршрут № 7, по выходным — № 11 и 12.
В перспективе трамвайную ветку планируют продлить до микрорайона Крутые Ключи. По предварительным оценкам, стоимость проектирования и строительства может составить от 3,7 до 4 миллиардов рублей, пишет 63.ру.
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