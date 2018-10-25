ТТУ Самары отметит профессиональный праздник

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28 октября работники автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают свой профессиональный праздник. С 1976 г. эта дата праздновалась как День автомобилиста, а шесть лет назад к ним примкнули работники городского пассажирского транспорта, среди которых сотрудники метрополитена, а также водители троллейбусов и трамваев.«Трамвайно-троллейбусное управление» является самым старейшим транспортным предприятием Самары. Основано оно в 1915 г. В истории предприятия немало легендарных страниц. К примеру, в нелегкие годы Великой Отечественной войны кроме пассажиров предприятие транспортировало различные грузы. Также самарский трамвай перевозил раненных бойцов с санитарных поездов в военные госпиталя города, а на территории депо в военном цехе изготавливались гильзы противотанковых мин и боеголовок для реактивных «Катюш». Немало делалось предприятием и в послевоенное время.Сегодня на предприятии работает более 3 тысяч сотрудников. В состав ТТУ входят 3 трамвайных и 3 троллейбусных депо, энергохозяйство, служба пути, служба движения с 14 конечными станциями трамвая и троллейбуса, аварийно- восстановительная служба.424 трамвая и 236 троллейбусов осуществляют пассажироперевозки по 24 трамвайным и 14 троллейбусным маршрутам. В среднем это более 60% от общего количества регулярных перевозок по муниципальным базовым маршрутам города.Во время ЧМ-2018 в городе были организованы специальные спортивные маршруты, которые осуществляли пассажироперевозки до стадиона «Самара-Арена». Один из них (S5) обслуживался трамваем. За более чем вековую историю ТТУ количество перевезенных на «Самара-Арена» является абсолютным рекордом. В дни матчей(всего их было шесть) трамваем на стадион было привезено более 93 тысяч пассажиров. 6 сентября 2018г. коллективу предприятия был вручен памятный знак «За заслуги в подготовке и проведении матчей ЧМ-2018». Это не единственная заслуженная награда предприятия и его тружеников.