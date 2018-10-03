Светофоры около Центрального автовокзала в Самаре снабдят стрелками
3 октября 2018 12:40
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На Московском шоссе в Самаре изменят схему движения транспорта. Связано это с постоянными пробками в районе Центрального автовокзала. Бороться с ними решили с помощью модернизации светофоров.
— На следующей неделе планируем вешать правые стрелки светофора. Они будут всегда гореть зеленым. Машинам будет проще просачиваться. Параллельно агентство по содержанию дорог Самарской области должно по предписанию ГИБДД установить знак «Стоянка запрещена». На кольце часто автобусы отстаиваются, занимая целую полосу, — рассказали представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД).
АСУДД начала работать в Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу. Но некоторые участки до сих пор остаются проблемными. Поэтому специалистам приходится регулярно проводить донастройку и дооснащение системы.
Помимо светофоров, АСУДД включает в себя системы видеонаблюдения, детекторы транспорта, линии связи, дорожные табло и системы управления дорожным движением и табло, пишет 63.ру.
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