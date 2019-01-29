Строительство магистрали Центральной в Самаре вновь решили отложить
29 января 2019 14:01
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Деньги на строительство магистрали Центральной в Самаре поступят из федерального бюджета не раньше 2020 года. Это следует из доклада губернатора Дмитрия Азарова, который он озвучил на заседании регионального парламента во вторник, 29 января.
— В этом году мы должны провести формальные процедуры, в том числе конкурс по выбору инвестора, чтобы в 2020-м отправить еще одну заявку и получить финансирование из федерального бюджета. Предварительное одобрение проект уже получил, — рассказал глава региона.
Провести конкурс по выбору инвестора планируют в первой половине 2019 года. Условия, по словам Дмитрия Азарова, уже определили. Но в детали он решил не вдаваться.
Взамен проезд по новой автодороге собираются сделать платным. По предварительным расчетам, тариф для легкового транспорта составит 79 рублей. Водителям грузовых машин предстоит платить 237 рублей.
По планам на новой автодороге обустроят шесть полос и два дублера. Мы публиковали 3D-проект, посмотрев который вы узнаете, как будет выглядеть магистраль Центральная. Начать строительство планируют с участка от Ракитовского шоссе до обводной дороги.
Между тем областные власти уже начали подготовку территории для строительства трассы в черте Самары. Здесь резервируют земли и сносят строения, мешающие будущей стройке, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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