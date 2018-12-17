Стартовал новый поезд по маршруту Самара – Казань

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В пятницу, 14 декабря 2018 года, на железнодорожном вокзале г. Самары состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску нового поезда №125 Самара-Казань.В торжественном мероприятии приняли участие врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, начальник отдела продвижения туристского продукта Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцева, начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, начальник Куйбышевского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов.Участники осмотрели купейный штабной вагон модели 61-4445.02 и плацкартный вагон модели 61-4447.05. Как рассказал Рашид Сайбаталов, новый поезд по данному маршруту сформирован из современных вагонов, его вместимость - 600 пассажиров. Время в пути в Казань - 10 часов 50 минут, обратно в Самару - 10 часов 24 минуты. Руководство Куйбышевской железной дороги уверено, что данный маршрут будет пользоваться популярностью у населения.«Маршрут Самара-Казань будет пролегать через Сызрань, Зеленодол, Ульяновск и свяжет между собой несколько агломераций, численность которых около 5 млн человек. Самара и Казань - города достаточно известные, особенно после проведения Чемпионата мира по футболу, о них узнали не только в России и в Европе, но и в мире. Конечно, желающих посетить эти города будет все больше и больше», - отметил Рашид Сайбаталов.Хорошую перспективу нового поезда №125 подтверждают и первые поездки (поезд начал курсировать с 9 декабря), например, 14 декабря на нем отправились 528 человек. По сведениям Куйбышевской железной дороги, на сегодняшний день уже продано более 6000 билетов.В честь торжественного отправления первых пассажиров на новом поезде №125/126 Самара — Казань состоялся праздничный концерт, на котором выступили танцевальные и музыкальные коллективы, сообщает пресс-служба облправительства.