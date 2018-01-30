Стала известна дата полного открытия кольца на улице Луначарского
30 января 2018 13:11
187
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, когда будет открыто движение по улице Луначарского и полностью заработает кольцо на пересечении Московского шоссе и улицы Гагарина. Информация об этом прозвучала на заседании Самарской губернской думы сегодня, 30 января.
Кольцо будет открыто полностью 15 мая 2018 года. На строительство кольцевой развязки компании «Самаратрансстрой» было выделено 171 млн рублей. Пока подрядчик выполнил свои обязательства на 140 млн рублей.
Когда движение на развязке будет полностью открыто, дорогу для обслуживания передадут МП «Благоустройство», сообщает "Самарская газета".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
29 января 2018 23:33
В ведомстве считают, что только в России может быть продано 20–30 таких самолетов стоимостью $100–120 млн. Экономика региона
369
26 января 2018 09:59Страховая компания «Согласие»: отзывы сотрудников
Разбираемся, что пишут сотрудники крупной страховой компании об условиях своей работы. Экономика региона
168
25 января 2018 22:54
Затраты для бизнеса оцениваются в 22,7 млрд рублей. Экономика региона
438
Финансы и Банки
30 января 2018 14:31
По мнению аналитиков агентства, основными факторами для изменения прогноза по рейтингу стали увеличение доходной части бюджета, высокая собираемость... Финансы и Банки
82
30 января 2018 11:41
Сервис был запущен в 2016 году. Финансы и Банки
142
29 января 2018 19:53
О досрочном погашении облигаций ООО сообщило 22 января. Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости облигации и накопленного купонного дохода... Финансы и Банки
257
Строительство
29 января 2018 17:56
Очень многие предпочитают приобретать недвижимость в Испании. На то есть масса веских причин. Всегда можно прочитать о предложениях на побережья у моря... Строительство
60
25 января 2018 13:45
Подрядчика выберут по итогам конкурса 30 января. Строительство
288
23 января 2018 13:40
Общая сумма субсидии, перечисленная в 2017 году военнослужащим в Самарской области составила около полумиллиарда рублей. Строительство
424
Новости
|
Достаточно доступна цена дома из газобетона под ключ в компании Монолит...
|
Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1113
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1074
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2129
Бизнес
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
556
22 января 2018 17:14
Для всех бизнесменов будет интересным и полезным всероссийский бизнес-форум Высота. Бизнес
128
23 декабря 2017 17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными. Бизнес
445
Новости компаний
30 января 2018 11:34
Только за последние несколько месяцев более 40 человек были привлечены к административной ответственности. Новости компаний
149
29 января 2018 11:32
Нарушение охранной зоны ЛЭП может стоить жизни! Новости компаний
224
25 января 2018 23:16
В 2017 году страницу google.com посетили почти 27 млрд уникальных пользователей, что считается лучшим показателем в мире, оценили аналитики Similar Web. Российские vk.com, mail.ru и... Новости компаний
633
25 января 2018 14:00
Самарские коммунальные системы идут навстречу абонентам, попавшим в сложные жизненные ситуации. Новости компаний
304
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
81
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
209
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
234
Транспорт
30 января 2018 13:11
Выезд будет открыт полностью 15 мая. Транспорт
187
29 января 2018 21:56
Россия не отстает на этом направлении технологически, но надо интенсифицировать разработку законодательной базы, говорит эксперт. Транспорт
304
29 января 2018 11:47
Россия в списке на 18 позиции. Транспорт
219
29 января 2018 10:10
Перевозка планируется двумя составами. Транспорт
349
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
170
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
237
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1603
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
516
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
512
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6977
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3306
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1919
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2361
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2242
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1879
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3498
Мероприятия