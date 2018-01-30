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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Стала известна дата полного открытия кольца на улице Луначарского

30 января 2018 13:11
187
Стала известна дата полного открытия кольца на улице Луначарского Кольцо будет открыто полностью 15 мая.
Выезд будет открыт полностью 15 мая.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, когда будет открыто движение по улице Луначарского и полностью заработает кольцо на пересечении Московского шоссе и улицы Гагарина. Информация об этом прозвучала на заседании Самарской губернской думы сегодня, 30 января.

Кольцо будет открыто полностью 15 мая 2018 года. На строительство кольцевой развязки компании «Самаратрансстрой» было выделено 171 млн рублей. Пока подрядчик выполнил свои обязательства на 140 млн рублей.
Когда движение на развязке будет полностью открыто, дорогу для обслуживания передадут МП «Благоустройство», сообщает "Самарская газета".
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