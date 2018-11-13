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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Самой популярной услугой на самарском областном портале госуслуг стала регистрация квадроциклов, снегоходов и тракторов

13 ноября 2018 17:23
103
Самой популярной услугой на самарском областном портале госуслуг стала регистрация квадроциклов, снегоходов и тракторов
Необходимый перечень документов представлен на сайте госуслуг.

По итогам десяти месяцев 2018 года самой популярной по числу обращений услугой регионального портала государственных услуг (РПГУ) Самарской области стала регистрация квадроциклов, снегоходов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. Этим сервисом уже воспользовались порядка 11 000 человек, сообщает пресс-служба облправительства.

Получателями данной услуги являются собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами.
Срок оказания услуги составляет порядка 5 дней. Необходимый перечень документов представлен на сайте госуслуг. Подать заявление можно лично либо через законного представителя.


Фото pixabay.com
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