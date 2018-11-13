Самой популярной услугой на самарском областном портале госуслуг стала регистрация квадроциклов, снегоходов и тракторов
13 ноября 2018 17:23
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По итогам десяти месяцев 2018 года самой популярной по числу обращений услугой регионального портала государственных услуг (РПГУ) Самарской области стала регистрация квадроциклов, снегоходов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. Этим сервисом уже воспользовались порядка 11 000 человек, сообщает пресс-служба облправительства.
Получателями данной услуги являются собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами.
Срок оказания услуги составляет порядка 5 дней. Необходимый перечень документов представлен на сайте госуслуг. Подать заявление можно лично либо через законного представителя.
Фото pixabay.com
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