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Самарцы смогут проехать по Фрунзенскому мосту уже в 2019 году

19 июня 2018 11:15
82
Самарцы смогут проехать по Фрунзенскому мосту уже в 2019 году
Также в текущем году будут завершены работы на въезде в Новокуйбышевск и Чапаевск.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области полагают, что в 2019 году смогут завершить все строительные работы, связанные с Фрунзенским мостом. Об этом сообщил врио министра ведомства Иван Пивкин.

Он говорит о том, что окончанию работ поспособствуют 4 миллиарда рублей, которые могут выделить к 2019 году. Благодаря этой сумме будет возможно быстрее сдать объект и ввести его в эксплуатацию.

Также врио министра рассказал о том, что начались работы на автотрассах Самара-Бугуруслан, Самара-Волгоград. Близятся к завершению масштабные дорожные работы на Красноглинском шоссе - резервной автомагистрали к Чемпионату мира по футболу.

В связи с наказами депутатов областного законодательного собрания, в текущем году будут завершены работы на въезде в Новокуйбышевск и Чапаевск, пишет ПроГородСамара.
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