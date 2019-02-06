Самарцы смогут купить билеты на поезд по невозвратному тарифу
6 февраля 2019 13:45
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РЖД расширяет перечень поездов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу. С 5 марта их можно будет купить на двухэтажный поезд № 49/50 Самара — Москва отправлением со 2 июня. Точная цена билетов будет известна через месяц.
Ознакомиться с перечнем поездов, а также получить подробную информацию о стоимости невозвратных билетов и датах поездок по ним можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — «Тарифы и акции».
Невозвратные билеты составят до 10% от общего количества и будут дешевле обычных на 5-20%. Размер скидки зависит от типа вагона и периода поездки.
Напомним, невозвратный тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа. Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств, пишет "Большая деревня".
Напомним, продажи первых невозвратных билетов открылись 20 января 2019 года на поезда № 739/740 Москва — Воронеж и № 25/26 Москва — Ижевск.
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