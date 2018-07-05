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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Самарцы просят продлить вдоль набережной маршрут 19-го троллейбуса

5 июля 2018 11:55
134
Самарцы просят продлить вдоль набережной маршрут 19-го троллейбуса
В городском департаменте транспорта ответили, что рассмотрят предложенный вариант при наличии финансов.

Жители Самары попросили продлить один из маршрутов общественного транспорта. По их словам, конечную остановку троллейбуса № 19 с КРЦ «Звезда» следует передвинуть на площадь Революции. С этой инициативой самарцы обратился к властям в твиттере.

— Рассмотрите вариант сохранения контактной сети троллейбуса вдоль набережной и продления 19-го троллейбуса по Волжскому проспекту до площади Революции. Это очень нужно, особенно жителям микрорайонов, — написали горожане в соцсетях.

В городском департаменте транспорта ответили, что рассмотрят предложенный вариант при наличии финансов, пишет 63.ру.

— Изучили подробно вопрос с «Трамвайно-троллейбусным управлением», определили мероприятия и смету затрат для необходимых работ. Но в предприятии средства на это не предусмотрены, и изыскать дополнительное финансирование пока что будет затруднительно, — рассказали в департаменте транспорта Самары.

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