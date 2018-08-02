Самарцы недовольны работой светофоров на кольце Луначарского
2 августа 2018 13:42
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Жители Самары говорят о том, что их не устраивает время работы светофоров около кольца Луначарского. Так, например, один из жителей пожаловался на то, что ему пришлось очень долго ждать, чтобы перейти от «Силы спорта» на Московском шоссе в сторону улицы Мичурина на «зеленый». Однако областной минтранс считает, что проблем никаких нет, по их словам они даже провели проверку и все отлично работает.
— Проверили сегодня. Кнопки все работают. По пешеходному переходу к «Силе спорта» поручили уменьшить время ожидания. Скорей всего, данное решение повлечет за собой сокращение времени движения транспорта на МШ. В любом случае, будем согласовывать с самарским ГИБДД, — уточнили в ведомстве.
Однако местные жители говорят о том, что никаких изменений не произошло, пишет ПроГородСамара.
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