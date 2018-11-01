Самарцы могут оформить билеты со скидками в купейные вагоны и вагоны СВ
1 ноября 2018 10:24
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В период с 30 октября по 6 ноября билеты на верхние места купейных вагонов поезда 115Й/116Й Уфа – Москва формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» можно приобрести по специальному тарифу – 1999 рублей. Специальные тарифы действуют на поезда отправлением с 12 по 30 ноября 2018 года.
Также по специальным тарифам можно приобрести билеты в вагоны СВ поезда 041Й/042Й Саранск – Москва и в вагоны класса «Люкс» поезда 009Й/010Й Самара – Москва. Специальные тарифы действуют на поезда отправлением с 12 по 30 ноября 2018 года.
Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Количество мест по специальному тарифу ограничено. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Цена указана с учетом стоимости сервисных услуг.
Подробная информация об акции и других специальных предложениях опубликована на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – вкладка «Акции (специальные тарифы)».
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