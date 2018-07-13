Самарцев предупреждают об изменении движения транспорта в центре
13 июля 2018 11:49
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В связи с проведением работ на площадке Фестиваля болельщиков FIFA с 00 часов 00 минут 16 июля 2018 г. до 00 часов 00 минут 26 июля 2018 г. около площади имени В.В. Куйбышева будет ограничено движение автотранспорта, сообщает горадминистрация
- по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская,
- по ул. Красноармейская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская.
Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
- трамвайные маршруты №№ 3, 15, 16, 20 – от ул. Красноармейской по ул. Галактионовской, ул. Венцека и далее по установленным маршрутам;
- автобусные маршруты №№ 24, 92 проследуют по ул. Полевой, ул. Галактионовской, ул. Льва Толстого, ул. Куйбышева и далее по установленным маршрутам;
- автобусные маршруты №№ 34, 240 – по ул. Арцыбушевской, ул. Красноармейской, ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе и далее по установленным маршрутам.
- автобусный маршрут № 207 – по ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе и далее по установленному маршруту;
- автобусный маршрут № 297 – по ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Куйбышева и далее по установленному маршруту.
Обращаем внимание горожан на измененную схему движения и необходимость заблаговременно планировать маршруты следования.
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