Самарцев предупреждают об изменении движения транспорта в центре

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В связи с проведением работ на площадке Фестиваля болельщиков FIFA с 00 часов 00 минут 16 июля 2018 г. до 00 часов 00 минут 26 июля 2018 г. около площади имени В.В. Куйбышева будет ограничено движение автотранспорта, сообщает горадминистрация- по ул. Вилоновская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская,- по ул. Красноармейская от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская.Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:- трамвайные маршруты №№ 3, 15, 16, 20 – от ул. Красноармейской по ул. Галактионовской, ул. Венцека и далее по установленным маршрутам;- автобусные маршруты №№ 24, 92 проследуют по ул. Полевой, ул. Галактионовской, ул. Льва Толстого, ул. Куйбышева и далее по установленным маршрутам;- автобусные маршруты №№ 34, 240 – по ул. Арцыбушевской, ул. Красноармейской, ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе и далее по установленным маршрутам.- автобусный маршрут № 207 – по ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе и далее по установленному маршруту;- автобусный маршрут № 297 – по ул. Самарской, ул. Льва Толстого, ул. Куйбышева и далее по установленному маршруту.Обращаем внимание горожан на измененную схему движения и необходимость заблаговременно планировать маршруты следования.