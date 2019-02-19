Самарцев предупреждают о временном закрытии проезда на подъезде к Оренбургу от автодороги М-5 «Урал»

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18 февраля 2019 года с 20 часов 30 минут на участке федеральной автодороги «Подъезд к городу Оренбург от ФАД М-5 «Урал» с 97 км по 129 км в результате сильного снегопада, метели и ограниченной видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта.В целях безопасности участников дорожного движения проезд запрещен на участке с 97 км по 129 км в Нефтегорском и Алексеевском районах.Объезда закрытого участка трассы - нет. Необходимо заранее планировать маршрут движения, а лучше, без острой необходимости воздержаться от дальних поездок.Региональная Госавтоинспекция просит автомобилистов учитывать данную информации при планировании поездок, неукоснительно соблюдать осторожность и бдительность при движении.Фото: pixabay.com