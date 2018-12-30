Самарцам напоминают о повышении цен за проезд в городском транспорте
30 декабря 2018 11:45
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Представители департамента транспорта Самары объяснили ситуацию с повышением стоимости проезда в общественном транспорте. По их словам, это решение необходимо и даже полезно.
— Так мы сможем поддерживать и ремонтировать ту транспортную инфраструктуру, что уже есть. Также появится возможность повысить зарплаты водителям и кондукторам, — пояснили представители ведомства.
Стоимость проезда в Самаре поднимется уже 1 января 2019 года. За наличный расчет билет в метрополитене, автомобильном и городском наземном электрическом транспорте можно будет купить за 28 рублей.
Возрастет и цена транспортных карт. Например, безлимитная «сезонка» для граждан будет стоить уже 1800 рублей в месяц. А безлимитная карта школьника обойдется в 560 рублей.
Городские власти повысили стоимость и студенческой карты. С 1 января она будет стоить уже 730 рублей. Для этой категории учащихся предусмотрели как льготные тарифы, так и проездные с лимитом поездок. Билет на 20 поездок будет стоить 280 рублей, а на 40 — 560 рублей. Данный льготный тариф студент сможет выбрать при активации (пополнении) безлимитной карты.
Для обладателей социальных карт стоимость «сезонки» осталась неизменной. За 270 рублей она дает право на 90 поездок.
Стоимость поездки по карте школьника, в том числе с использованием бесконтактной смарт-карты, других устройств с бесконтактным интерфейсом, двумерного штрихкода, банковской карты составит 14,6 рубля.
Проезд по студенческой карте (для студентов, курсантов очных отделений учреждений профессионального образования) также будет стоить 14,6 рубля.
При этом в городе запускают и альтернативные способы оплаты проезда — MULTIPASS и банковские карты. Последний метод хотят протестировать на одном из трамвайных маршрутов в следующем году, пишет 63.ру.
pixabay.com
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