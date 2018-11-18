Самарское ТТУ заплатит за просрочку оплаты проекта новой трамвайной ветки
18 ноября 2018 10:20
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Трамвайно-троллейбусное управление проиграло иск против компании «Трансмост» — проектировщика новой линии до стадиона «Самара Арена». Теперь муниципальному предприятию нужно перечислить организации пени в 987 283,93 рубля за просрочку оплаты, пишет 63.ру.
— Изначально компания требовала взыскать с ТТУ 1 239 370,43 рубля. Причиной стала просрочка платежа с августа 2016 года по декабрь 2017 года. Суд счел представленные доказательства обоснованными, но расчеты — нет. Поэтому сумма пени оказалась меньше, — говорится в решении суда.
Представители ТТУ по существу на иск возражений не представили, период просрочки не оспаривали. Но они указали, что оплата по договору производится за счет средств областного бюджета, а из него деньги перечислены не были. Но это не освободило муниципальное предприятие от штрафа.
Трамвайную ветку строили к чемпионату мира по футболу, чтобы оперативно доставлять болельщиков на стадион «Самара Арена». Это обошлось властям в 1,2 миллиарда рублей.
Сейчас по линии курсируют только два трамвайных маршрута. S5 — временный. Он ходит в дни матчей «Крыльев Советов» на стадионе — от улицы Тухачевского и от Барбошиной поляны. Трамвай № 14 работает на постоянной основе. Он курсирует от Барбошиной поляны до разворотного кольца у стадиона. Отсюда пассажиры смогут уехать в Красноглинский и другие районы города на автобусах. В 150 метрах, на 9-м проезде, находится остановка. Еще одна находится в 300 метрах, на Московском шоссе. Здесь останавливаются автобусы № 67, 45, 1, 51, 96, 110, 210, 295, 410а, 492, 205.
В перспективе трамвайную ветку планируют продлить до микрорайона Крутые Ключи. По предварительным оценкам, стоимость проектирования и строительства может составить от 3,7 до 4 миллиардов рублей.
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