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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Самарские школьники смогут отправиться на летние каникулы в купе со скидкой 50%

29 марта 2019 09:25
71
Самарские школьники смогут отправиться на летние каникулы в купе со скидкой 50%
Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность.

С 25 мая по 1 июня 2019 года дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 50 %. Акция приурочена к окончанию учебного года и действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении.
Скидка не суммируется с другими специальными предложениями, а также не действует при оформлении проездных документов по групповому тарифу. Кроме того, акция не распространяется на оформление проездных документов в поезд №145/146 сообщением Москва – Назрань.

Напомним, для детей в возрасте от 10 до 17 лет в учебный период (с 1 сентября по 31 мая) 50-процентная скидка действует при покупке билетов только в плацкартные, общие и вагоны с местами сидения поездов дальнего следования, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). Для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма холдинг «РЖД» принял решение о продлении действия указанной скидки на период с 1 июня по 31 августа 2019 года. Таким образом, теперь школьники могут путешествовать в плацкартных вагонах со скидкой 50 % в течение всего календарного года.

Продажа билетов со скидкой 50 % для школьников (как в плацкартные, так и в купейные вагоны) уже открыта. Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить при посадке в поезд.
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