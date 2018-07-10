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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Самарские электрички перейдут на местное время

10 июля 2018 09:35
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Самарские электрички перейдут на местное время
Изменения произойдут с августа.

С 1 августа этого года жителям Самарской области станет проще ориентироваться в расписании электричек. Через полтора месяца в графике движения всех пригородных поездов в регионе начнут указывать самарское время, пишет "КП в Самаре".

- С 1 августа информирование о времени отправления, прибытия и проследования пригородных поездов будет осуществляться по местному времени, - сообщается на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

Соответствующее поручение было подписано руководством компании "Российские железные дороги" по пассажирским перевозкам еще 4 мая этого года.

Напомним, сейчас в расписании самарских электричек, как и в расписании поездов дальнего следования, указывается московское время. Чтобы сориентироваться по нему самарцам надо прибавлять к этому времени один час.
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