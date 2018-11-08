Самарские активисты ОНФ предложили властям заранее продумать обеспечение дачных маршрутов транспортом
8 ноября 2018 11:59
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Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с депутатами Самарской губернской думы рассмотрели вопросы организации транспортного обслуживания дачников и выработали ряд предложений в адрес муниципалитетов по улучшению работы дачных маршрутов на предстоящий сезон.
Эксперты ОНФ рассказали, что дачные перевозки организованы во всех крупных муниципальных городах области – Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске, однако наибольшее количество тревожных сигналов поступает от самарских дачников. Жители областного центра в прошедший сезон жаловались на несоблюдение расписания, автобусы малой вместимости, долгое ожидание на остановках. Не порадовало дачников и новшество нынешнего года – садово-дачные транспортные карты, которые до 1 мая надо было успеть купить, а информация о них появилась только на сайте администрации в самый последний момент накануне майских праздников. Более того, эти карты быстро закончились.
Член регионального штаба ОНФ Юлия Кочетова считает, что сейчас самое время провести всесторонний анализ и сделать выводы. «Дачных автобусов в этом году было недостаточно. Перевозчик называет такие маршруты социальной нагрузкой, не приносящей прибыли. Однако задача муниципалитетов обеспечить доступность дачных массивов для горожан», – заявила Кочетова.
Эксперты ОНФ вновь подняли тему Стромиловского массива, к которому ведет бесхозяйная дорога, не соответствующая нормативам. Из-за этого автобус перестал подъезжать к дачам, и многие пожилые люди, которым тяжело ходить пешком, даже были готовы отказаться от своих шести соток. После вмешательства активистов ОНФ муниципалитетам Волжского района и Самары удалось договориться и сделать проезжую часть. Однако гарантии, что проблема вновь не возникнет в 2019 г., нет, пока не определен балансодержатель дороги, считают эксперты ОНФ.
«В целом проблема дачных маршрутов перекликается с транспортной проблемой межмуниципальных перевозок внутри региона. И на перспективу следует рассматривать комплексную межмуниципальную транспортную схему с учетом дачных маршрутов», – сказала член регионального штаба ОНФ.
Эксперты Народного фронта рекомендовали муниципалитетам при подготовке к новому дачному сезону изучить реальные потребности по обеспечению дачных маршрутов автобусами и планировать движение транспорта исходя из полученных данных, а также размещать информацию о дачных маршрутах на доступных носителях на остановках: расписание движения транспорта, тарифы, наименование перевозчика и номера телефонов ответственных лиц.
«Следует найти возможность доступными для пожилых людей способами сообщить о дачных тарифах. Начать информировать население как минимум за месяц до начала дачных перевозок. Кроме того, необходимо увеличить количество автобусов большой вместимости для дачников в Самаре», – сказала Кочетова.
Фото pixabay.com
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