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Новости /  Экономика /  Транспорт  

«СамараАвтоГаз» увеличил доступность автобусов 21 маршрута

1 апреля 2019 11:29
72
«СамараАвтоГаз» увеличил доступность автобусов 21 маршрута
Благодаря этому решению удалось добиться сокращения интервала движения.

В конце марта руководство ООО «СамараАвтоГаз» приняло решении о продлении времени движения пассажирских автобусов 21 маршрута.
Ранее 2 автобуса из общего числа машин на маршруте курсировали согласно «пиковому графику» - только в утреннее и вечернее время.

«Этот маршрут стал пользоваться большей популярностью. Мы рассмотрели предложения и потребности наших пассажиров и запустили эти автобусы на полный рабочий день» - сообщают в «СамараАвтоГаз».
Благодаря этому решению удалось добиться сокращения интервала движения с 15-20 минут до 14-17 минут.


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