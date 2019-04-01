«СамараАвтоГаз» увеличил доступность автобусов 21 маршрута

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В конце марта руководство ООО «СамараАвтоГаз» приняло решении о продлении времени движения пассажирских автобусов 21 маршрута.Ранее 2 автобуса из общего числа машин на маршруте курсировали согласно «пиковому графику» - только в утреннее и вечернее время.«Этот маршрут стал пользоваться большей популярностью. Мы рассмотрели предложения и потребности наших пассажиров и запустили эти автобусы на полный рабочий день» - сообщают в «СамараАвтоГаз».Благодаря этому решению удалось добиться сокращения интервала движения с 15-20 минут до 14-17 минут.