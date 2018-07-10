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Новости /  Экономика /  Транспорт  

СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов

10 июля 2018 13:38
43
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
Продажей полисов ОСАГО и страхования жизни смогут заниматься только аттестованные агенты, внесенные в специальный реестр.

Только аттестованные и внесенные в специальный реестр агенты — физические лица смогут заниматься продажей полисов ОСАГО и страхования жизни. Такая идея, как рассказал источник газеты «Ведомости», прорабатывается в Центробанке.

Президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас подтвердил изданию, что такая идея у регулятора есть. Она состоит в том, что физические лица и индивидуальные предприниматели смогут продавать полисы ОСАГО и страхования жизни только после того, как пройдут аттестацию, то есть подтвердят соответствие определенным требованиям. Затем они будет внесены в специальный реестр ЦБ и получат право торговать полисами.

При этом источник газеты не знает, затронет ли аттестация представителей юридических лиц, то есть сотрудников банков, магазинов, агрегаторов, туркомпаний и других.

По словам представителя регулятора, меры по контролю за работой страховых агентов прорабатываются в рамках действий по стабилизации ситуации с ОСАГО, о которых было заявлено в мае.

Как пояснил Тутинас, в настоящее время работу агентов контролируют сами страховщики, они же ведут собственные реестры, а единого реестра агентов нет. По оценке главы дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталия Княгиничева, в стране около 300 тыс. агентов-физлиц. По его словам, списки посредников не будут востребованы потребителями. Подавляющее большинство агентов, продающих только ОСАГО, не являются профессионалами, а совмещают эту деятельность с основным местом работы, считает Княгиничев.
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