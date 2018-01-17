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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз

17 января 2018 13:20
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Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз
В Российском союзе автостраховщиков поддержали это предложение.

C инициативой довести штраф до 5 тыс. рублей выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. И страховщики его полностью поддержали.

Как сообщает "За рулем.РФ", депутат объяснил свое предложение тем, что некоторые автомобилисты предпочитают не приобретать полис ОСАГО до того момента, пока их не остановят сотрудники ГИБДД для проверки документов. Ведь сумма штрафа значительно ниже средней стоимости полиса, которая, по данным Минфина, составляет сегодня 5,8 тыс. рублей. А с учетом того, что инспекторов на дороге становится все меньше и их заменяют видеокамеры, фиксирующие нарушения - есть шанс так и остаться незамеченным и ездить без полиса. Поэтому депутат предложил увеличить этот штраф с нынешних 800 сразу до 5 тыс. рублей, чтобы не было «соблазна» игнорировать закон.

В Российском союзе автостраховщиков сразу же поддержали это предложение, подкрепив инициативу депутата статистикой: по данным страховых компаний, из 50 млн зарегистрированных в России автомобилей около 1 млн эксплуатируются без «автогражданки».

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