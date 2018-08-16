С начала года перевозки пассажиров двухэтажными поездами выросли в 1,5 раза
16 августа 2018 11:22
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В январе-июле 2018 года двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") воспользовались порядка 2,7 млн пассажиров. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в июле поездки в двухэтажных поездах совершили около 428 тыс. пассажиров (+11,7% к июлю 2017 года).
В настоящее время 11 пар двухэтажных поездов курсируют по 8 маршрутам: из Москвы в Адлер, Воронеж, Казань, Кисловодск, Самару, Санкт-Петербург, а также в Адлер из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Наиболее популярными направлениями являются Москва – Адлер, Москва – Воронеж, Москва – Самара и Москва – Санкт-Петербург.
Двухэтажный поезд позволяет перевозить за рейс почти в 2 раза больше пассажиров, чем одноэтажный состав.
В парке АО "ФПК" в настоящее время – 336 двухэтажных вагонов различных типов (СВ, купейные, купейные штабные, с местами для сидения, а также вагоны-рестораны). Они оборудованы, в частности, современными системами климат-контроля, биотуалетами и мультимедийными комплексами. В вагонах СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем. Доступ в купе осуществляется на основе индивидуальных магнитных ключ-карт.
Все двухэтажные поезда адаптированы для людей с ограниченной мобильностью. В штабных вагонах, где предусмотрено специально оборудованное купе увеличенной площади, есть подъемные устройства. Вся необходимая информация продублирована азбукой Брайля.
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