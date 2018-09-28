С 1 октября закрывается переправа Поляна Фрунзе - Подгоры в Самаре
28 сентября 2018 13:37
85
С 1 октября в Самаре начнут закрываться остановочные пункты теплоходов на Волге.
Речной транспорт перестанет заходить к пристаням Пляж им. Фрунзе, Осипенко, Зеленая Роща, Средний пляж, Винновка (с. Осиновка).
В связи с этим закрывается переправа Поляна Фрунзе - Подгоры.
Кроме того, с 1 октября закрываются все скоростные рейсы из Самары (в Тольятти, Ширяево и Зольное), пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 сентября 2018 10:21
Средства выделят в виде единовременной социальной выплаты. Экономика региона
218
26 сентября 2018 13:08
Соответствующий документ разработан региональным правительством. Экономика региона
225
24 сентября 2018 19:19
В понедельник, 24 сентября, состоялось заседание Самарской губернской думы. Один из ключевых вопросов повестки – внесение изменений в закон о бюджете... Экономика региона
293
Финансы и Банки
28 сентября 2018 09:55
Это одна дата, один платеж и фиксированная сумма. Финансы и Банки
160
27 сентября 2018 23:17
Как считает генеральный директор института «Стройпроект» Алексей Журбин, сейчас большая часть федеральных трасс соответствует нормативам. Финансы и Банки
299
26 сентября 2018 14:37
Теперь финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до двух суток. Финансы и Банки
314
Строительство
28 сентября 2018 15:14
Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Строительство
95
27 сентября 2018 23:11
На площадке не нашли никаких артефактов или культурного слоя. Строительство
294
27 сентября 2018 13:16
Площадь участка – 0,43 га. Строительство
226
Новости
|
Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в...
|
21.09.2018
Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными...
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
639
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1891
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1829
Бизнес
27 сентября 2018 23:45
Горадминистрация сочла, что нужная смена зоны площадки не соответствует генплану города. Бизнес
262
27 сентября 2018 23:39
Чистая прибыль компании составила 1,1 млн рублей. Бизнес
253
25 сентября 2018 21:00
Сообщалось, что премии за победу над "Газпромом" в суде составляли $46,3 миллиона. Бизнес
296
Новости компаний
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
300
20 сентября 2018 13:43
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
635
18 сентября 2018 09:52
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
382
17 сентября 2018 23:03
Для борьбы с коррупцией в Украине надежным помощником еще три года назад стало возникновение электронной системы торгов ProZorro. Новости компаний
151
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
555
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
431
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
396
Транспорт
28 сентября 2018 13:37
Речная навигация подходит к концу. Транспорт
84
27 сентября 2018 12:21
Рейсы автобусов состыкованы по времени с расписанием движения электричек. Транспорт
173
27 сентября 2018 10:40
Граждан просят учитывать изменения в своих поездках. Транспорт
214
26 сентября 2018 12:34
Все работы нужно выполнить до 15 ноября. Транспорт
207
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
637
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15567
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
680
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
898
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
896
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1180
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
840
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
889
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1914
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1356
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1506
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1465
Мероприятия