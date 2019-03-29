С 1 апреля самарские автобусы маршрутов №7 и №27 будут курсировать с изменениями

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По многочисленным просьбам горожан отстойно-разворотная площадка для автобусов 7 и 27 маршрутов будет перемещена в район кинотеатра «Луч».Напомним, что сейчас транспорт отстаивается в районе Безымянского рынка на ул. Вольской.Завершая маршрут, автобус совершает кольцевое движение по улицам Каховская, Вольская и останавливается на конечной «Безымянский рынок». Так как на данном участке одностороннее движение, далее автобус продолжает движение по улице Победы на остановку «ул. Каховская». Нередко граждане входят в автобус заранее, в районе автостанции «Вольская», чтобы завершить вместе с водителем текущее движение по маршруту и выдвинуться в новый рейс. Однако во время обеденного перерыва автобус заканчивает движение на конечной остановке – это вызывает недоумение у пассажиров, сообщает горадминистрация.«На нашу официальную страницу в сети «Твиттер» и в адрес диспетчерской службы поступали обращения с просьбой перенести место отстаивания машин. Мы изучили ситуацию и приняли решение внести коррективы для удобства граждан» - сообщает «СамараАвтоГаз».