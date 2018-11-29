Рост продаж электронных билетов за 10 месяцев на Куйбышевской железной дороге составил более 25%
29 ноября 2018 12:14
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За 10 месяцев 2018 года на Куйбышевской железной дороге было оформлено 2,2 млн электронных билетов через Интернет на поезда дальнего следования. Это на 25% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Количество приобретаемых онлайн проездных документов уверенно растет.
Рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. В официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» можно не только оформить билет на поезд, но и получить информацию о расписании поездов, ранее приобретенных проездных документах, позволяет отследить свой бонусный счет и др. В текущем году на сайте ОАО "РЖД" появилась услуга оформления электронных квитанций на перевозку багажа, дополнительную ручную кладь и перевозку домашних питомцев.
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