Росавиация субсидирует авиаперевозки из Самары в 10 городов
11 января 2019 11:40
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Росавиация профинансирует перелеты из аэропорта Курумоч в 10 направлений. Соответствующая информация появилась на сайте федерального агентства воздушного транспорта.
- В список субсидируемых вошли маршруты в 10 городов: в Волгоград, Казань, Нижневартовск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут, Уфу и Челябинск, - сообщили в Росавиации.
Рейсы будут выполнять авиаперевозчики «ЮТэйр», «ЮВТ Аэро», «Азимут» и авиакомпания «Оренбуржье». Перелетыбудут финансироваться из федерального и региональных бюджетов. Самарская область профинансирует 30,5% на перелеты из Самары в Оренбург, Казань, Омск, Пермь, и Челябинск. Рейсы до Ростова-на-Дону, Волгограда и Нижневартовска просубсидируют Ростовская и Волгоградская области, а также Ханты-Манскийский автономный округ. Их доля в субсидировании составит 61%, пишет "КП в Самаре".
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