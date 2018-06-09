Режим ограничения движения для большегрузного транспорта будет действовать в Самаре всего 12 дней за период ЧМ-2018

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в Самаре Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу более 3,5 тонн.Ограничение будет действовать с 7 до 24 часов за день и в день проведения матчей Чемпионата, а именно: 16-17 июня, 20-21 июня, 24-25 июня, 27-28 июня, 1-2 июля, 6-7 июля 2018 года.В данный период закрытыми для движения грузовых транспортных средств будут основные въезды в Самару (согласно схеме ограничения), кроме следующих участков улиц – подъезд к Самаре от автодороги Самара – Бугуруслан, Аэропортовское шоссе, Зубчаниновское шоссе от Аэропортовского шоссе до Днепровского проезда, улица Литвинова, улица Макаренко, улица Транзитная от ул.Макаренко до Аэропортовского шоссе, Днепровский проезд, улица Земеца от ул.Литвинова до Заводского шоссе, въезд в город по проспекту Кирова до Заводского шоссе, Заводское шоссе от ул.Авроры до ул.Земеца.В целях информирования водителей о введенных ограничениях будут установлены дорожные знаки.Ограничение движения не распространяется:- на транспортные средства медицинской, спасательной и почтовых служб, пожарной охраны и правоохранительных органов;- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог при движении непосредственно к месту производства работ;- на транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также машин и механизмов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;- на транспортные средства, используемые для оказания ритуальных услуг;- на транспортные средства, перевозящие грузы на совмещенную площадку удаленного пункта досмотра грузов, расположенную по адресу: г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса/Ракитовское шоссе, сообщает пресс-служба облправительства.