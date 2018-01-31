Разъяснение: процедура замены водительских удостоверений не изменилась
31 января 2018 12:28
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В ряде СМИ была опубликована не соответствующая действительности информация о том, что в РФ планируется введение процедуры сдачи теоретического экзамена при замене водительского удостоверения по истечению срока его действия.
Эта инициативы была выдвинута Союзом автошкол и вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации.
Госавтоинспекция Самарской области разъясняет, что процедура замены водительских удостоверений не изменилась и никаких изменений в ней не предвидится.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечении срока действия водительского удостоверения выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов.
Провести замену водительского удостоверения возможно тремя способами:
1. запись на оказание данной государственной услуги через Единый портал государственных услуг в МРЭО (имеется преимущество - скидка 30% при оплате государственной пошлины);
2. обращение в МРЭО лично;
3. обращение в многофункциональные центры.
Необходимо подготовить следующие документы:
-заявление;
-паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;
-медицинское заключение;
-водительское удостоверение;
-квитанция об уплате госпошлины, сообщает облМВД.
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