Разработаны новые правила сопровождения кортежей
17 июля 2018 14:01
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Министерство внутренних дел разработало новую инструкцию для сотрудников ГИБДД по сопровождению колонн и кортежей. Проект документа выложен для публичного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК. Инструкция определяет порядок действий инспекторов ГИБДД при организации движения и сопровождении кортежей глав регионов, военных колонн и спецтехники, колонн автобусов для перевозки детей, а также автомобилей, участвующих в правительственных мероприятиях. В то же время под действие документа не подпадают кортежи первых лиц государства, подлежащих госохране, указывает "Коммерсантъ", обративший внимание на новую инструкцию.
Среди нововведений — возможность подать заявку на сопровождение через интернет, разрешение перевозить детей ночью (к вокзалам, аэропортам, местам ночлега на расстояние не более 100 км), а также отмена запрета открывать окна в перевозящих их автобусах. Для сопровождения колонн и кортежей ГИБДД выделяет необходимое количество автомобилей из расчета не менее двух на колонну из десяти машин. Колонна и кортеж должны периодически пропускать транспорт, если за ними скопилось много автомобилей. При перевозке детей скорость движения колонны ограничена 60 км/ч, участникам кортежа запрещено выезжать на полосу встречного движения, превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофора. Выезд на встречную полосу разрешен при перевозке негабаритных грузов.
Кроме того, в инструкции расписаны порядок действий и полномочия инспекторов при организации колонны: осмотр груза, проверка документов и инструктаж водителей, определение скорости движения, интервала, порядка действий на заправках, при поломках и т.д. Кроме того, предлагается отменить действие четырех приказов МВД, касающихся сопровождения транспортных средств автомобилями ГИБДД, пишет СарБК.
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