РЖД обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в течение всего мая

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В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» обеспечит в мае участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в вагонах всех классов обслуживания (включая СВ и «Люкс») всех поездов дальнего следования АО «ФПК», курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка», курсирующих по маршрутам дальнего следования.С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.Акция будет действовать в течение всего мая 2019 года без ограничения по количеству поездок.Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов и оказания им другой помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».