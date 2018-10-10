Проспект Карла Маркса у клиник медуниверситета в Самаре может снова стать двусторонним
10 октября 2018 09:57
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В начале июня этого года здесь ввели одностороннее движение.
Во вторник, 9 октября, специалисты департамента транспорта Самары пояснили, что сейчас разрабатывается схема двустороннего движения на этом участке. Причиной этого стали многочисленные обращения со стороны автомобилистов.
В случае положительного согласования ГИБДД данного документа, соответствующее решение будет принято, пишет "Самарская газета".
Фото: twitter.com/avtosamara
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