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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Программа льготного автокредитования продлена до 2020 года

30 июля 2018 09:58
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Программа льготного автокредитования продлена до 2020 года
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Программа льготного кредитования при покупке автомобилей продлена до 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства 30 июля.

Гражданам могут разрешить наводить справки о б/у автомобилях через сайт госуслуг
Постановление также подразумевает увеличение скидки до 25% на отечественные авто для жителей Дальнего Востока в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Общий объем финансирования программы составляет 15 млрд рублей. Как отмечается в пояснительной записке, данные решения нацелены на реализацию около 45 тыс. машин, в том числе 5,8 тыс. – на Дальнем Востоке.

«Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей», - уточняется в документе.

Программа льготного автокредитования действует с 2015 года.

В мае Минпромторг сообщил о завершении программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в связи с достижением целевых показателей – за четыре месяца на льготных условиях было продано почти 86 тыс. машин, пишут "Известия".
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Комментарии



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