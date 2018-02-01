Проезд по магистрали "Центральной" в Самаре составит 79 руб. для легкового транспорта и 237 руб. для грузовиков
1 февраля 2018 11:30
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Ориентировочная стоимость проезда по платному участку магистрали "Центральная" (от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары) составит 79 руб. для легкового транспорта и 237 руб. для грузовиков.
Как рассказал глава ведомства Иван Пивкин на заседании губдумы 30 января, завершено проектирование строительства магистрали на участке от Обводной дороги Самары до Ракитовского шоссе. В сентябре проект был одобрен научно-техническим советом при Росавтодоре, в конце декабря проект одобрен
межведомственной комиссией Минтранса РФ.
Протяженность участка составит 14 км, на его строительство потребуется более 7 млрд руб., (1 млрд руб. из областного бюджета, 3 млрд руб. из федерального бюджета, и 3,3 млрд руб. — частные инвестиции).
Как сообщает Волга Ньюс со ссылкой на Минтранс регионапродолжается проектирование строительства пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до пр. Кирова.
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