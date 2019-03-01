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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Появились фотографии новых вагонов купе

1 марта 2019 12:18
153
Появились фотографии новых вагонов купе
До 2025 года должно быть передано заказчику 3730 таких вагонов.

Компания «Трансмашхолдинг» опубликовала фотографии обновленных купейных вагонов, разрабатываемых для Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» Российских железных дорог).

Интерьер вагонов выполнен в серо-синих тонах. В сложенном виде нижние полки похожи на аккуратный диван с подголовниками, а верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены. Также в купе есть сейф, в коридоре стоит вендинговый автомат, а в туалете есть душ.
«В конструкции используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума.

Предусмотрена возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости открыть окно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до 2025 года должно быть передано заказчику 3730 таких вагонов. Первые поставки запланированы уже в текущем году, пишут "Известия".

Фото: «Трансмашхолдинг»
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