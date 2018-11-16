Под Фрунзенский мост в Самаре готовят новую троллейбусную линию
16 ноября 2018 12:54
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Как следует из аукционной заявки — МП «ТТУ» ищет подрядчика для разработки проектной документации для объекта «Контактная сеть для троллейбуса».
Новый маршрут будет выглядеть так — улица Комсомольская от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева и улица Куйбышева от улицы Комсомольской до улицы Пионерской.
Часть проекта будет ориентирована на контактную тролейбусную сеть, которая в будущем выйдет на Фрунзенский мост.
На все это планируется потратить 3,2 млн рублей.
Заявки будут рассмотрены 7 декабря этого года.
Проектные работы должны быть завершены через девять месяцев после заключения договора, пишет ПроГородСамара.
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