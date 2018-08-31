Первым покупателем новой Lada Vesta Sport станет Дмитрий Азаров
31 августа 2018 10:56
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров намерен купить новую спортивную модификацию седана Lada Vesta Sport. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора региона.
«Первым покупателем Lada Vesta Sport станет глава региона Дмитрий Азаров»,– говорится в сообщении.
Сертификат на покупку первого серийного автомобиля врио губернатора региона получил от президента ПАО «АвтоВАЗ» Ива Катакатзаниса во время Московского международного авто салона, на котором была представлена новая модель машины, сообщает портал «Самарские водители».
Также приводится мнение Дмитрия Азарова: "Это действительно современный автомобиль, причем автомобиль спортивный. Прошедшей зимой я впервые имел опыт спортивного зимнего вождения на полигоне АвтоВАЗа. И на меня это произвело очень сильное впечатление. Я продолжу гонять и в дальнейшем. Я думаю, этот автомобиль понравится в первую очередь людям, которые любят спортивную езду. Это, в основном, люди молодые. Для меня важно и то, что этот автомобиль, Лада Веста, собирается в Тольятти. Это во многом предопределило мой выбор".
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