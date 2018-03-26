Перевозку до 200 кг багажа в поездах дальнего следования теперь можно оформить онлайн
26 марта 2018 11:35
98
На официальном сайте «РЖД Пассажирам» доступна новая услуга по оформлению электронных перевозочных документов для перевозки до 200 килограмм багажа в специализированных купе.
Раньше такую багажную квитанцию на перевозку багажа в специализированном купе пассажиры могли оформить только в кассах железнодорожных вокзалов.
Напомним, в январе на сайте pass.rzd.ru появилась возможность оформить квитанции для провоза животных и дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря. Переход на онлайн-оформление перевозочных документов существенно увеличил популярность данной услуги и повлиял на сокращение количества нарушений при перевозке багажа в поездах дальнего следования.
В феврале пассажиры приобрели почти 25 тыс. багажных квитанций, из которых 20% были оформлены через интернет. В целом, с начала года через все каналы продаж было оформлено уже порядка свыше 70 тыс. таких документов. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 50%.
Оформить перевозку багажа онлайн можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Для размещения багажа в поезде пассажиру необходимо предъявить распечатанную квитанцию. Это же необходимо сделать и для перевозки животных, которых хозяева берут с собой в поезд в переносках, а также для транспортировки спортивного инвентаря и различной электронной техники.
Подробную информацию о правилах перевозки ручной клади и багажа, в том числе негабаритного (превышающего предельные размеры) можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
26 марта 2018 10:15
Депутаты городской Думы внесут изменения в главный финансовый документ города на 2018 год. Экономика региона
105
26 марта 2018 09:53
В водосборном бассейне Волги продолжается накопление снега. Экономика региона
129
26 марта 2018 09:36
Компанию-подрядчика выберут с помощью аукциона. Экономика региона
136
Финансы и Банки
26 марта 2018 12:25
Взяв онлайн-кассу в аренду, предприниматель сможет не изымать из оборота существенные деньги. Финансы и Банки
88
24 марта 2018 20:55
На решение регулятора влияли низкая инфляция, рост кредитования, а также возросшая геополитическая неопределенность. Финансы и Банки
604
24 марта 2018 14:50
Это больше, чем у кого-либо из мировых топ-менеджеров. Финансы и Банки
264
Строительство
23 марта 2018 11:18
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в феврале 2018 года. Строительство
252
20 марта 2018 11:32
Меньше всего предложений в Самарском районе. Строительство
467
20 марта 2018 11:22
Об этом стало известно на заседании комитета областного парламента по местному самоуправлению. Строительство
439
Новости
|
16.03.2018
Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно будет ездить на...
|
02.03.2018
Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
|
28.02.2018
Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
152
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1367
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1277
Бизнес
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
248
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
282
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
906
Новости компаний
21 марта 2018 11:39
Следующее слушание по этим искам назначено на 4 апреля. Новости компаний
288
20 марта 2018 11:07
Ранее занимавший пост главного диспетчера Дмитрий Гребенников назначен на должность заместителя генерального директора ОДУ Средней Волги. Новости компаний
333
19 марта 2018 09:54
Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности. Новости компаний
711
15 марта 2018 10:46
С поставленной задачей специалисты компании справились. Новости компаний
412
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
278
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
382
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
430
Транспорт
26 марта 2018 11:35
Оформить перевозку можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Транспорт
98
26 марта 2018 11:11
Предварительной причиной задержки вылета в надзорном ведомстве называют неисправность авиатехники. Транспорт
118
24 марта 2018 11:49
Теперь в законодательстве прописывается предельное количество алкоголя в крови. Транспорт
1188
24 марта 2018 10:45
В настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано. Транспорт
1136
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1265
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
777
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
710
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1511
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
889
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
990
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1592
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
918
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4185
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2383
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2841
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2725
Мероприятия