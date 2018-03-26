Перевозку до 200 кг багажа в поездах дальнего следования теперь можно оформить онлайн

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На официальном сайте «РЖД Пассажирам» доступна новая услуга по оформлению электронных перевозочных документов для перевозки до 200 килограмм багажа в специализированных купе.Раньше такую багажную квитанцию на перевозку багажа в специализированном купе пассажиры могли оформить только в кассах железнодорожных вокзалов.Напомним, в январе на сайте pass.rzd.ru появилась возможность оформить квитанции для провоза животных и дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря. Переход на онлайн-оформление перевозочных документов существенно увеличил популярность данной услуги и повлиял на сокращение количества нарушений при перевозке багажа в поездах дальнего следования.В феврале пассажиры приобрели почти 25 тыс. багажных квитанций, из которых 20% были оформлены через интернет. В целом, с начала года через все каналы продаж было оформлено уже порядка свыше 70 тыс. таких документов. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 50%.Оформить перевозку багажа онлайн можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Для размещения багажа в поезде пассажиру необходимо предъявить распечатанную квитанцию. Это же необходимо сделать и для перевозки животных, которых хозяева берут с собой в поезд в переносках, а также для транспортировки спортивного инвентаря и различной электронной техники.Подробную информацию о правилах перевозки ручной клади и багажа, в том числе негабаритного (превышающего предельные размеры) можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».