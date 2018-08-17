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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Перевозки детей на курорты Юга России в летний сезон 2018 года выросли на 3%

17 августа 2018 09:37
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Перевозки детей на курорты Юга России в летний сезон 2018 года выросли на 3% Для перевозки детских групп сформированы 29 специальных составов.
Для перевозки детских групп сформированы 29 специальных составов.

С начала летнего сезона около 350 тыс. детей в составе организованных групп перевезено поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») на Черноморское побережье Российской Федерации (в Анапу, Адлер и Новороссийск и др.). Это на 3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что всего за этот сезон в составе организованных групп планируется отправить около 480 тыс. детей (+ 7,1% к прошлому году).

Для перевозки детских групп сформированы 29 специальных составов, которые совершат 189 рейсов из различных регионов страны (на 9 рейсов больше, чем в 2017 году). Поезда состоят из вагонов последних лет постройки, оборудованных биотуалетами, кулерами для воды и кондиционерами. Детские группы обслуживаются проводниками, прошедшими дополнительное обучение по курсу детской психологии. Для обеспечения безопасности поезда сопровождаются сотрудниками полиции на транспорте. В залах ожидания железнодорожных вокзалов предусмотрены особые места для размещения детей, организована работа медицинских пунктов. Специальные посадочные бригады оказывают помощь при посадке и высадке детей. На привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов.

Напомним также, что уже третий год подряд холдинг «РЖД» предоставляет скидку 50% на проезд детей от 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах в период с 1 июня по 31 августа. С начала летнего периода 2018 года поезда оформлено уже более 2,4 млн билетов с такой скидкой. Аналогичное количество проездных документов было приобретено за весь летний период прошлого года.

Ранее право льготного проезда предоставлялось только с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже третий год подряд школьники могут пользоваться 50%-й скидкой в течение всего года.

Подробнее об оформлении поездок для организованных групп детей можно узнать в разделе Пассажирам/Перевозки групп пассажиров на сайте ОАО «РЖД».


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