Перед мостом через реку Сок в Самарской области установят пункт охраны
3 июля 2018 11:39
143
Монтаж оборудования необходимо закончить к 15 октября.
Представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области озаботились безопасностью объектов инфраструктуры. Ведомство заключило контракт с ООО «Протект 35», зарегистрированным в Вологодской области. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте госзакупок.
— Представителям фирмы необходимо будет оснастить системами безопасности мост через реку Сок на трассе Волжский — Курумоч — М-5 «Урал», два путепровода на этой же трассе и тоннель под железной дорогой. Все объекты расположены в Красноярском районе, — говорится в документах закупки. — Все оборудование необходимо, чтобы предотвратить акты незаконного вмешательства.
Каждый из охранных пунктов оснастят мониторами, датчиками, системами пожаротушения. Монтаж оборудования необходимо закончить к 15 октября. На эти работы из областного бюджета выделяют 61 859 033 рубля, пишет 63.ру.
Представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области озаботились безопасностью объектов инфраструктуры. Ведомство заключило контракт с ООО «Протект 35», зарегистрированным в Вологодской области. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте госзакупок.
— Представителям фирмы необходимо будет оснастить системами безопасности мост через реку Сок на трассе Волжский — Курумоч — М-5 «Урал», два путепровода на этой же трассе и тоннель под железной дорогой. Все объекты расположены в Красноярском районе, — говорится в документах закупки. — Все оборудование необходимо, чтобы предотвратить акты незаконного вмешательства.
Каждый из охранных пунктов оснастят мониторами, датчиками, системами пожаротушения. Монтаж оборудования необходимо закончить к 15 октября. На эти работы из областного бюджета выделяют 61 859 033 рубля, пишет 63.ру.
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