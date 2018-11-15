Пассажирская инфраструктура Куйбышевской ЖД готова к работе в зимний период

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Подвижной состав и пассажирская инфраструктура Куйбышевской железной дороги полностью готовы к зимнему сезону.Необходимая работа и последующая тщательная проверка проведена на 60 вокзалах и в 28 пассажирских зданиях, 40 пассажирских павильонах, 16 билетных кассах и 1047 пассажирских платформах. Для того чтобы пассажирам было тепло и комфортно, в зданиях вокзалов подготовили отопительные системы, утеплили оконные рамы, отремонтировали кровли и улучшили освещение.Заготовлено достаточное количество реагентов для обработки мест прохода пассажиров, платформ и перронов. Проведена ревизия всей экипировочной инфраструктуры.Парк пассажирских вагонов Куйбышевского филиала ФПК полностью готов к работе в зимних условиях. В поездах специалисты проверили климатическое оборудование, техническое состояние оконных блоков и дверей, провели ревизию систем отопления, уплотнили и герметизировали окна, проверили исправность освещения салонов и тамбуров. Также проведено техническое обслуживание всех водозаправочных колонок для экипировки пассажирских вагонов, а также колонок высоковольтного отопления в местах отстоя пассажирских вагонов.Электропоезда, которые выйдут на маршруты в зимний период 2018-2019 годов, прошли комплексное техническое обслуживание и комиссионный осмотр.