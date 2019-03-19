Отсутствие многоуровневых парковок в Самаре объяснили бедностью народа
19 марта 2019 11:59
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Стало известно, почему в Самаре и области не строят многоуровневые парковки. По мнению чиновников, население региона еще не готово к таким сооружениям. Об этом в понедельник, 18 марта, во время заседания комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды заявила заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова, пишет 63.ру.
Депутаты спросили чиновника, почему при благоустройстве дворов видимое предпочтение отдается не парковочным местам, а другим объектам.
— Все решения принимают жители, а не муниципалитет и уж тем более не министерство. Горожане выбирают, нужна им парковка или детская площадка. Это первый момент. Второй момент — это то, что практика обустройства многоэтажных парковок существует в Самарской области. Но население, к сожалению, еще к этому не готово. Потому что цена за место в многоуровневом трех-четырехэтажном паркинге слишком высока. Люди не готовы их покупать, — рассказала Ирина Булгакова.
При этом власти всё же планируют изменить региональное законодательство ради обустройства платных парковок в столице региона. Место под стоянки освободилось после масштабной кампании по сносу гаражей. При этом уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов напомнил парламентариям и сотрудникам администрации, что во дворах нужно сделать и бесплатные парковочные места. По его мнению, для этого можно использовать программу «Формирование комфортной городской среды».
Фото pixabay.com
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