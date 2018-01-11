Отменяются весенние ограничения движения по федеральным дорогам
11 января 2018 10:41
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Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством принято решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения. В приказ Минтранса России от 12 августа 2011 года № 211 внесены соответствующие изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Начиная с 2018 года, такие временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут.
В настоящее время в нормативном состоянии находятся 77,5% автомобильных дорог федерального значения Российской Федерации и этот показатель постоянно увеличивается. Таких результатов удалось достичь благодаря 100 процентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года.
Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
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