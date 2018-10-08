Открыть проезд по улице Дальней в Самаре планируют после 20 ноября
8 октября 2018 13:24
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Подрядная организация «Арена-2018», которая занималась строительством улицы Дальней у «Самара Арены», уберет свое оборудование с территории проезжей части до 20 ноября. Об этом 63.ru рассказали в региональном Министерстве транспорта и автомобильных дорог.
— В настоящее время решается вопрос с владельцем оборудования. После того, как его уберут, мы обязательно откроем проезд, — рассказал представитель регионального Минтранса.
Улица Дальняя стала одной из немногих, которую построили к чемпионату мира по футболу — 2018. Новая дорога соединила Московское шоссе со стадионом «Самара Арена». Конец трассы расположили на примыкании улицы Арена 2018. Ее протяженность составила 2,55 км.
Сейчас на гигантском стадионе проводит домашние матчи футбольная команда «Крылья Советов», поэтому в открытом проезде остро нуждаются самарские и иногородние болельщики. Но на дороге до сих стоят шлагбаумы и КПП.
Фото pixabay.com
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