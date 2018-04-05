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Новости /  Экономика /  Транспорт  

ООО «Самараавтогаз» на пять лет возьмет в аренду автопарк МП «Пассажиравтотранс»

5 апреля 2018 14:03
151
ООО «Самараавтогаз» на пять лет возьмет в аренду автопарк МП «Пассажиравтотранс»
Такое решение принято, чтобы помочь предприятию рассчитаться с долгами.

Сейчас предприятие не в состоянии своевременно находить средства для оплаты текущих платежей, и город вынужден пойти на такую меру. Об этом рассказал sgpress.ru руководитель департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

В сложное положение предприятие попало из-за недофинансирования из бюджетов на протяжении ряда лет. Себестоимость перевозки превышает тарифы для населения. При этом разница в последние годы компенсировалась не в полном объеме, и ситуация оказалась критической

Так, в 2016 году себестоимость перевозки одного пассажира на автобусе составляла 29 рублей, в том время, как городской бюджет компенсировал перевозку льготников до 25 рублей, а областной – до 23 рублей. В 2017 году сумма недополученных доходов из бюджетов всех уровней составила 150 млн. рублей.
При этом начиная с 2015 года снижался объем субсидий из городского бюджета. Если в 2015 году это были 212 млн. рублей, то в 2016 уже 122 млн.

Стоит отметить, что предприятию необходимо обновлять автобусный парк и увеличивать подвижного состава. В итоге в ситуации нехватки денег решено было закупить новые автобусы по лизинговой схеме. Было закуплено 125 автобусов.
Однако в условиях усеченного финансирования из бюджета лизинговые платежи оказались для предприятия непосильной ношей, что ухудшило финансовое состояние «ПАТа».

- Предприятие находится в тяжелой ситуации, мы следим за выплатой заработной платы сотрудникам, а также находимся в постоянном диалоге с поставщиками, чтобы иметь возможность предоставления отсрочки по счетам, - отметил Юрий Тапилин.

С осени 2017 года городской департамент транспорта изучал различные варианты вывода предприятия из кризиса. Рассматривались предложения по заключению концессионного соглашения и даже приватизации «ПАТа».

В итоге решено было сдать имущество предприятия в аренду и сохранить само МП. По итогам аукциона победило предложение ООО «Самараавтогаз». Организация сохранит объем пассажирских перевозок, обеспечит погашение долгов - порядка 500 млн. рублей.

- Для администрации эта мера вынужденная. Но то решение, которое было найдено, реальное, выполнимое и оно позволит не только выправить ситуацию, но и в дальнейшем выполнять транспортную работу, - подчеркнул руководитель департамента транспорта.

- Для нашего предприятия — это дополнительная нагрузка. Но у нас есть конструктивное взаимодействие с городскими властями, и есть понимание всех проблем отрасли, - отмечает управляющий ООО «Самараавтогаз» Дмитрий Камынин.

Договор аренды имущества муниципального предприятия заключен на 5 лет. До конца 2018 года сумма арендных платежей составит более 100 млн рублей. По словам Юрия Тапилина, суммарно за весь период в отрасль пассажирского автомобильного транспорта будет привлечено свыше 1 млрд рублей.

Тарифы для пассажиров оставят на прежнем уровне, сохраняются все виды льгот, действующие сейчас на муниципальном транспорте. Также сохраняются традиционные маршруты на дачных перевозках и в дни религиозных праздников.

Как считает Юрий Тапилин, для жителей города переход должен пройти максимально незамеченным: те маршруты, которые действуют в городе, сохраняются, перевозки выполняются в прежних объемах. При этом муниципальное предприятие сохраняется как юридическое лицо. Его основным видом деятельности станет сдача имущества в аренду. Когда закончатся договоры аренды, переданный автопарк останется на балансе предприятия.

Кроме того, предприятие берет на себя обязательство обновить технику. Как пояснил Дмитрий Камынин, в Самару уже прибыло 30 автобусов из 100 запланированных. Новые автобусы полностью отвечают требованиям транспортной безопасности.

Для сотрудников МП «Пассажиравтотранс» рабочие места сохранят: работникам предложено перевестись на работу в организацию инвестора. При этом будут сохранены условия трудовых договоров. Сейчас действует постоянная рабочая группа с привлечением представителей профсоюзных организаций, которая следит за переходом сотрудников.

- На сегодняшний день заявления поданы от 261 сотрудника МП «ПАТ», эта работа идет в плановом режиме. Сотрудники предприятия увольняются, мы принимаем их в нашу организацию. В заключаемом договоре прописано, что по истечении полугода с момента работы в «Самара Авто Газ» сотрудник единовременно получает два средних заработка за последний год работы в МП «Пассажиравтотранс», - отметил Дмитрий Камынин.

Напомним, что «Самараавтогаз» работает на рынке с 2014 года. Предприятие обслуживает 2, 5д, 13, 24, 34, 41, 67, 70 и многие другие маршруты. При этом, в автобусах перевозчика действуют те же льготы и безналичные способы расчета, что и на муниципальном транспорте. Предприятие соблюдает все нормы транспортной безопасности, автобусы проходят предрейсовый и послерейсовый осмотр, водители также проходят медицинское освидетельствование.


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Комментарии



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